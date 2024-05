Photo : YONHAP News

En ce dernier lundi du mois de mai, le ciel est clair malgré quelques cumulus qui vont faire leur apparition dans la seconde partie de journée. En effet, un soleil éclatant brille sur tout le territoire à l’exception de l’île méridionale de Jeju où la grisaille domine.Concernant les températures, sur le chemin du travail il fait 14°C à Séoul. Le Jeolla enregistre 16°C et les régions intérieures, elles, voient leur mercure grimper jusqu’à 15°C. 18°C sont même d’actualité à Daegu, et 20°C ont été annoncés pour Busan et Ulsan.Cet après-midi, la capitale va enregistrer un mercure de 23°C, tout comme Cheongju, Andong et Daejeon. La maximale sera pour Daegu, Gangneung ainsi que Busan avec 26°C. Il fera 22°C à Mokpo, et enfin 25°C à Jeju.