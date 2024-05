Sommet Séoul-Pékin-Tokyo : une déclaration commune est attendue

Photo : KBS News

Les leaders de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon se rencontrent ce matin à Séoul. Il s'agit du premier sommet tripartite depuis 2019.Les discussions porteront sur six domaines dont l'échange de personnes, la réponse au changement climatique et la coopération économique et commerciale. Leurs résultats seront intégrés dans une déclaration commune.Le quotidien nippon Yomiuri Shimbun a révélé que cette déclaration devrait faire le bilan des objectifs communs des trois pays, dont la dénucléarisation complète de la péninsule. Cependant, des concertations supplémentaires semblent nécessaires à mener afin d’expliciter correctement les avis de chacun et de les rendre publics.Selon un officiel du Bureau présidentiel de Yongsan, la rencontre à trois pourrait donner des résultats tangibles, notamment dans les domaines économiques étroitement liés à la vie quotidienne des citoyens.Yoon Suk Yeol a souhaité, hier, lors du dîner de bienvenue officiel, que le sommet Séoul-Pékin-Tokyo devienne un événement annuel, dédié à la coopération trilatérale. Il a ainsi évoqué l’exemple représentatif de cette dernière : les ibis, ces oiseaux réhabilités grâce aux efforts conjoints des trois nations.Le repas d'hier a été animé par des spectacles réalisés sous les thèmes de l’échange et de l’entente. Une exposition des œuvres de grands céramistes venus des trois pays a également été organisée.