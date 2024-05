Affaires Line : Yoon et Kishida s'engagent à un dialogue continu

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et le Premier ministre japonais se sont rencontrés, hier, la veille du sommet tripartite avec le Premier ministre chinois. Les discussions de cette dixième rencontre entre Yoon Suk Yeol et Fumio Kishida se sont tournées vers le dossier « Line », la messagerie instantanée la plus importante au Japon, créée par Naver, le premier portail Internet du pays du Matin clair.C'est Yoon qui a évoqué le premier le sujet, expliquant que les directives administratives nippones à l'encontre de Line ne demandaient pas, à sa connaissance, à Naver de vendre ses actions. Et d'ajouter que ce dossier ne doit pas intervenir de manière inopportune dans les relations diplomatiques bilatérales.Kishida a répondu que les directives administratives de son gouvernement étaient de simples demandes visant à améliorer la gouvernance en matière de sécurité de l'application. Il s’est alors engagé à discuter étroitement avec Séoul sur ce sujet.Pour information : la plateforme Naver Cloud a été victime d’une cyberattaque, ce qui a causé une fuite des données personnelles des utilisateurs de Line. Les autorités nippones ont alors imposé une série de directives, dont la demande, adressée à Naver, de vendre ses actions de Line.