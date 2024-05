Yoon Suk Yeol et Li Qiang s'engagent à travailler ensemble dans le respect mutuel

Photo : YONHAP News

Le président de la République a rencontré, hier, au bureau de Yongsan, le Premier ministre chinois. Objectif : renforcer la coopération bilatérale et ce, dans la cadre d’une relation de respect mutuel. Celle-ci se tient à l’occasion du sommet Séoul-Pékin-Tokyo. Et, fait important : il s'agit de la première visite d’un chef de gouvernement chinois en Corée du Sud.Yoon Suk Yeol s’est exprimé, souhaitant dynamiser l'échange entre les deux nations et réaliser leurs objectifs communs dans le respect mutuel. Il a d'ailleurs salué la reprise du dialogue bilatéral de haut niveau et les échanges entre les collectivités locales des deux pays.Yoon a surtout souligné que cette coopération bilatérale était nécessaire au maintien de la paix et de la prospérité de la communauté internationale. Il a ainsi évoqué sa conversation en ce sens avec le président chinois Xi Jinping en novembre 2022 en Indonésie.Face aux grands défis internationaux, tels que la guerre en Ukraine et le conflit Israël-Hamas, Yoon s'est engagé à collaborer avec l'empire du Milieu pour les relever ensemble, comme les deux nations l’ont fait durant ces trois dernières décennies.De son côté, Li Qiang a souligné, lui aussi, que les deux pays continuaient d'approfondir leur amitié et leur relation de confiance. Il a ensuite ajouté que les trente ans de diplomatie entre Séoul et Pékin avaient profité aux populations des deux pays, au travers les échanges commerciaux et économiques.Li Qiang a également exprimé son souhait que les deux nations deviennent des voisins de confiance, des partenaires qui se soutiennent dans leur succès respectif.Yoon et Li ont d'ailleurs convenu de créer un dialogue ministériel sur la diplomatie et la sécurité et de lancer de nouvelles négociations pour conclure un accord de libre-échange. La coopération bilatérale sera également renforcée dans les domaines de lutte contre les crimes multinationales dont le trafic de drogues et les jeux illégaux.