Inauguration de l'Administration aérospatiale de Corée

Photo : YONHAP News

L'Administration aérospatiale de Corée (KASA) va être inaugurée, aujourd'hui, à Sacheon, dans la province de Gyeongsang du Sud.Au total, 293 chercheurs et fonctionnaires vont y travailler. Son patron, de niveau vice-ministériel, ne sera autre que Yoon Yeong-bin, professeur spécialisé en sciences aérospatiales de l'université nationale de Séoul.Dès aujourd'hui, 110 de ces experts vont commencer à rejoindre la KASA. Parmi eux, John Lee, l'ancien directeur de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des Etats-Unis (NASA).La KASA sera constituée de sept départements, dont un des politiques aérospatiales et un du développement de satellites, entre autres. Et ces sept corps abriteront vingt-sept « programmes ». A titre d'exemple, au sein du département de recherches spatiales, sera créé le programme du développement de modules lunaires.Cet organisme a été créé par la loi spéciale adoptée en janvier dernier. Elle avait pour objectif de rassembler les entités en la matière dispersées dans le ministère des Sciences et des TIC, celui de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, et d'autres organisations publiques dont l'Institut de recherche aérospatiale de Corée (KARI) et l'Institut coréen d'astronomie et de science spatiale (KASI).Le budget opérationnel pour cette année s'élève à 758,9 milliards de wons, soit environ 5,12 milliards d'euros.