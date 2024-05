BIFAN : plus de 3 400 films à découvrir cet été

Photo : YONHAP News

Le 28e Festival international du film fantastique de Bucheon (BIFAN) va ouvrir ses portes en juillet avec un nombre record de 3 418 films soumis. C’est une augmentation de 20,27 % par rapport à l'année dernière. Ces productions incluent des films à projeter, mais aussi des projets du programme « It Project » et des œuvres XR du segment « Beyond Reality ».Près de 1 311 films étrangers provenant de 84 pays ont soumis leur candidature. La Corée du Sud, elle, compte à elle seule 1 707 films. Parmi les soumissions, 3 018 sont destinées à la projection, établissant un nouveau record. Le programme « It Project » a reçu 322 propositions de 50 pays et le segment XR « Beyond Reality » a attiré 78 projets.Les États-Unis, Taïwan, le Japon et le Royaume-Uni figurent parmi les pays ayant soumis le plus de films. Le festival se tiendra du 4 au 13 juillet à Bucheon, en Corée du Sud.