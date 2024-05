Tennis de table : Shin Yu-bin et Lim Jong-hoon champions du monde de double mixte

Photo : YONHAP News

Les pongistes sud-coréens Shin Yu-bin et Lim Jong-hoon ont remporté la médaille d'or en double mixte aux championnats du monde de tennis de table (WTT Contender), à Rio de Janeiro. Classés troisièmes au classement mondial, ils ont battu les Japonais Tomokazu Harimoto et Hina Hayata en finale, 3 sets à 0, dominant le match dès le premier jeu avec une série de cinq points consécutifs et en maintenant une pression constante grâce à leur service puissant.En double masculin, le duo sud-coréen composé d'Ahn Jae-hyun et Oh Joon-sung a également remporté la médaille d'or en battant les Français Lilian Bardet et Jules Rolland, 3-0. Enfin, Ahn a ajouté une médaille d'argent à son palmarès en simple masculin, portant son total à une médaille d'or et une d'argent pour ce tournoi.Ces belles performances sont de bons augures pour les JO de Paris 2024, où les athlètes sud-coréens sont attendus au tournant dans cette discipline.