Prochain tir nord-coréen : Yoon appelle la société internationale à réagir avec fermeté

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a déclaré, lors du sommet Séoul-Pékin-Tokyo, tenu ce matin au Bureau présidentiel de Yongsan, que la société internationale devrait réagir avec fermeté, au cas où Pyongyang oserait lancer un satellite.Plus tôt dans la matinée, le régime nord-coréen a annoncé qu’il lancerait une fusée dans les prochains jours. Dans son discours, Yoon Suk Yeol a souligné que tout tir recourant à la technologie des missiles balistiques allait à l’encontre des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu, et nuisait à la paix et à la stabilité régionales et internationales.Pour rappel, le pays communiste avait informé le gouvernement nippon, juste avant la tenue du sommet, de son projet de tirer une fusée d’ici le 4 juin. Pyongyang a averti Tokyo qu’il désignerait trois zones maritimes sujettes à risques.