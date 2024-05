Mondiaux de tir à l'arc : les sud-Coréens raflent l'or et l'argent

Photo : YONHAP News

L'équipe nationale sud-coréenne de tir à l'arc a illuminé les perspectives dorées des Jeux Olympiques de Paris. Elle a raflé les médailles d'or et d'argent en individuel masculin et féminin lors de la Coupe du Monde qui s'est tenue à domicile.La deuxième phase de la Hyundai Archery World Cup 2024 a eu lieu du 21 au mai à aujourd'hui au Jinho International Archery Field situé à Yecheon dans la province de Gyeongsang du Nord.Hier, Lee Woo-seok, de l'équipe nationale masculine a remporté la médaille d'or en battant Kim Woo-jin 6-5 après un tir de barrage en finale. De même, dans la finale individuelle féminine, où une compétition 100 % a eu lieu, Lim Si-yun a battu Jeon Hyun-young 6-5 après un barrage pour remporter la médaille d'or.Ainsi, l’équipe nationale sud-coréenne, du côté des hommes comme de celui des femmes, a réalisé un exploit en décrochant les médailles d'or et d'argent en individuel lors de ces Mondiaux. Elle s'est d'ailleurs également distinguée dans les épreuves par équipe qui se sont déroulées auparavant.L'équipe nationale masculine composée de Lee Woo-seok, Kim Woo-jin et Kim Je-dok a remporté la médaille d'or en battant l'Allemagne en finale par équipe. L'équipe nationale féminine, composée de Lim Si-yun, Joen Hyun-young et Nam Su-hyun, a cédé la première place aux archères chinoises et a décroché la médaille d'argent.