Action collective des médecins : la KMA demande aux universités d’arrêter l’annonce de leur guide d’admission

Photo : YONHAP News

L’Association coréenne des médecins (KMA) et celles des professeurs de médecine ont demandé aux universités de suspendre l’annonce de leurs critères d’admission pour 2025. Et, ce, jusqu’à ce que le tribunal rende son jugement final sur la demande de suspension du projet gouvernemental d’augmenter les admissions dans les facultés de médecine.Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol avait ordonné, de son côté, aux ministères de se préoccuper de la préparation du processus d’entrée à l’université et du maintien du système de soins d’urgence. Le gouvernement a appelé une nouvelle fois les résidents à remettre leur blouse. Il a souligné qu’ils pourraient améliorer la médecine de l’avenir à travers un dialogue, en restant aux côtés des patients.L’exécutif a aussi annoncé qu’il lancerait un réseau de liaisons avec les principales associations des patients pour renforcer la communication avec ces derniers.