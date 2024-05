Photo : KBS News

La Corée du Nord a fini par lancer, hier soir, ce qu’elle prétend être un satellite de reconnaissance militaire depuis son site de lancement de Tonchang-ri vers la mer Jaune, qui sépare la péninsule coréenne et le continent chinois. C’était vers 22h44. Pourtant, d’après le JCS, le projectile s’est aussitôt transformé en de multiples débris.Alors que les autorités militaires de Séoul et de Washington ont commencé à analyser ce nouveau test, prévenu plus tôt dans la journée par Pyongyang alors que le sommet Corée du Sud-Chine-Japon se tenait au sud du 38e parallèle, le régime de Kim Jong-un a réagi.La KCNA a rapporté qu’une nouvelle tentative de mise en orbite d’un satellite espion s’est soldée par un échec, et ce en raison d’un problème de moteur.