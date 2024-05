Photo : YONHAP News

Le clip « Ddu-du Ddu-du » sur YouTube du girls band Blackpink a franchi les 2,2 milliards de vues. Selon sa maison de disques et agence de promotion, YG Entertainment, cet exploit a été réalisé, lundi, à 15h12.Composé de quatre membres, Blackpink est l’artiste ou groupe qui possède le plus d’abonnés dans le monde sur ce site d’hébergement de vidéos et média social. Leur nombre s’élève actuellement à quelque 93 millions.Quant à « Ddu-du Ddu-du », il détenait déjà plusieurs records, dont celui du clip de k-pop le plus visionné en 2018, l’année de sa sortie.