Photo : YONHAP News

En ce dernier mardi du mois de mai, il fait très beau au pays du Matin clair. En effet, aucun nuage, ni aucune précipitation n’est à déclarer sur tout le territoire.Concernant les températures, sur le chemin du travail il fait 11°C, la minimale, à Chuncheon, et 17°C, la maximale, à Busan. Le thermomètre affiche 14°C pour Séoul, tout comme à Gangneung, Cheongju ainsi qu’à Gwangju. Il faut compter 12°C à Andong et Jeonju, et 15°C à Mokpo.Dans la seconde moitié de journée, il fera 26°C dans la capitale et à Jeonju. La maximale sera pour Gwangju avec 27°C. De manière générale, il fera 25°C dans les régions intérieures et à Busan. L’île insulaire de Jeju, elle, enregistrera un mercure de 24°C.