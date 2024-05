Pyongyang annonce l’échec du lancement d’un nouveau satellite espion

Photo : YONHAP News

Comme elle l'avait annoncé, la Corée du Nord a tenté, hier dans la nuit, de mettre en orbite un deuxième « satellite de reconnaissance militaire ». Engin qui a finalement explosé en vol.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir détecté la trajectoire de ce qu’il présumait être un satellite espion, tiré vers le sud de la mer Jaune, située entre la péninsule et le continent chinois. C’était vers 22h44. Et l’engin a été lancé depuis la zone de Tongchang-ri dans le nord-ouest du territoire.Selon le JCS, deux minutes plus tard, le projectile a été repéré « en plusieurs fragments », au large du pays communiste, et il semble avoir explosé en plein air.Un peu plus tard, vers minuit, le régime de Kim Jong-un a lui aussi confirmé son échec. Effectivement, son agence de presse officielle, la KCNA, a précisé que le nouveau lanceur avec à son bord le satellite de reconnaissance Malligyong-1-1 avait explosé « au cours du vol de son premier étage ».D’après le média d’Etat, il a été conclu pour le moment que cet accident était dû à un problème du moteur à oxygène liquide et à kérosène, nouvellement développé. Et l’Administration générale de la technologie aérospatiale du pays en déterminera les causes exactes.Hier au petit matin, Pyongyang avait informé le Japon qu’il allait lancer un satellite espion avant le 4 juin.En tout cas, ce tir est intervenu quelques heures après le sommet trilatéral, à Séoul, entre le président sud-coréen ainsi que les Premiers ministres japonais et chinois.Il est à noter également qu’environ une heure après le lancement, le Conseil de sécurité nationale de la Corée du Sud s’est réuni d’urgence. Les participants ont fait le point sur la situation. Ils ont aussi dénoncé « un acte de provocation » qui menace non seulement la péninsule, mais aussi l’Asie du Nord-est et la communauté internationale.