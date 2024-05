Photo : KBS News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon vont organiser une nouvelle réunion de leurs vice-ministres des Affaires étrangères.Kim Hong-kyun, Kurt Campbell et Masataka Okano vont se retrouver, ce vendredi, près de Washington. Leurs discussions porteront entre autres sur la question nord-coréenne, les défis régionaux et mondiaux, et la coopération dans l’Indopacifique.Le sud-Coréen va certainement partager avec ses homologues les résultats du sommet tripartite entre son pays, la Chine et le Japon, qui a eu lieu, hier, à Séoul.La rencontre des numéros deux de la diplomatie des trois nations avait été créée afin de se pencher sur les moyens de coopération concernant les dossiers proccupant la région comme le monde. Cette fois, il s’agit de sa 13e édition.