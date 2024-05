Séoul déroule le tapis rouge au président émirati Mohammed Ben Zayed Al Nahyane

Photo : YONHAP News

Le président des Emirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, entame aujourd’hui une visite d’Etat de 24 heures en Corée du Sud. Il est le premier chef de l’Etat de cette fédération de principautés du Golfe à y faire un déplacement.Le premier conseiller adjoint à la sécurité nationale du Bureau présidentiel de Yongsan, Kim Tae-hyo, avait annoncé la semaine dernière que son pays allait l’accueillir avec les honneurs à la hauteur de cette visite d’Etat inédite.Dès que l’avion transportant le dirigeant émirati entrera dans la zone d’identification de défense aérienne de la Corée du Sud, il sera escorté par quatre chasseurs de l’Armée de l’air de celle-ci. Et ce soir, le président Yoon Suk Yeol va le convier à un dîner d’Etat.Demain, une grande cérémonie d’accueil sera organisée. Puis, les deux hommes s’entretiendront en tête-à-tête. La coopération dans quatre domaines sera au cœur de leur sommet. Elle concerne les énergies conventionnelles et propres, l’utilisation pacifique de l’énergie atomique, l’économie et les investissements, ainsi que la défense.