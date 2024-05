Le ministère des Affaires étrangères se réorganise

Photo : KBS News

La diplomatie sud-coréenne s’est réorganisée aujourd’hui. L’enjeu en est de mettre en œuvre la politique étrangère, de manière plus rapide et plus minutieuse, face aux crises complexes mondiales et au changement de l’environnement géopolitique.Conformément à cela, le ministère des Affaires étrangères a agrandi ce qu’il avait appelé « le Centre des négociations de paix dans la péninsule » en y créant une nouvelle mission, celle d’analyse de renseignements. Jusqu’ici, c’est ce service qui était chargé des négociations sur la question nucléaire nord-coréenne.La nouvelle entité est désormais rebaptisée « le Centre des stratégies et des renseignements diplomatiques ». Sous son autorité sont placées quatre directions générales. Chacune d’entre elles a une fonction bien précise. Il s’agit entre autres de collecter les renseignements dans le monde entier et de les analyser, d’appliquer les stratégies indopacifiques du pays, ou encore de diriger les négociations visant à dénucléariser la Corée du Nord.Le ministère a mis en place, en parallèle, un département de la sécurité économique. Il a également créé celui de l’Asie centrale au sein de la direction générale de l’Asie du Nord-est pour donner à celle-ci un nouveau nom : celle de l’Asie du Nord-est et de l’Asie centrale.