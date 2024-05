Kostat : la population de Séoul devrait décroître de 16 % d'ici 2052

Photo : YONHAP News

C’est une conséquence de la baisse alarmante de la natalité : la population de Séoul devrait passer en dessous de la barre des 8 millions en 2052. C’est une estimation de l’Institut national des statistiques (Kostat).Selon l’institution, en 2022, le déclin démographique a été observé dans l’ensemble des grandes villes et des provinces du pays, sauf la cité administrative de Sejong dans le centre du territoire. Depuis, ce constat est sans appel.Si on calcule le nombre d’habitants de la capitale en se basant sur ce phénomène, il devrait baisser jusqu’à 7 930 000 d’ici 28 ans. Soit un recul de 16 % par rapport à 2022. Il s’agit là du plus important fléchissement parmi les 17 grandes villes et provinces.A contrario, la ville de Sejong et la province de Gyeonggi qui entoure Séoul devraient, quant à elles, voir leur population progresser de 41 et de 0,9 % respectivement, là aussi par rapport à 2022.Quant à la perspective du vieillissement, le Kostat a estimé qu’en 2052, la province de Jeolla du Sud, dans le sud-ouest du territoire, devrait avoir le plus haut pourcentage de personnes âgées. Les plus de 65 ans devraient alors représenter 49,6 % de ses habitants.