Sommet Séoul-Pékin-Tokyo : Séoul se défend de ne pas être parvenu à un accord sur la dénucléarisation complète de la péninsule

Photo : YONHAP News

Les dirigeants sud-coréen, chinois et japonais se sont contentés de faire part de la position respective de leurs pays sur la paix et la stabilité dans la région, la dénucléarisation de la péninsule ainsi que la question des civils enlevés par la Corée du Nord dans leur déclaration conjointe. Un texte publié après leur nouveau sommet à trois, hier, à Séoul.Autrement dit, les trois Etats ne sont pas parvenus à un accord d’« un certain niveau » sur le dossier nucléaire, si on regarde les déclarations de la sorte, adoptées dans le passé. En 2015, leurs leaders s'étaient dits fermement opposés au développement d’armes atomiques dans la péninsule. Trois ans plus tard, ils s'étaient engagés à dénucléariser la péninsule de façon complète. Et en 2019, ils avaient promis de faire des efforts dans ce sens.A ce propos, un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a reconnu la dégradation des termes utilisés cette année. Mais il a tenu à souligner que la position de Pékin à l’égard du désarmement nucléaire n’a pas changé.Lors d’un échange avec des journalistes hier, le diplomate a estimé difficile d’obtenir le consentement de Pékin comme celui des années précédentes, vu la récente situation géopolitique.Pour lui, il est déjà bien que l’on voit l’expression « dénucléarisation de la péninsule » dans le texte d’hier. D’autant que le géant asiatique ne s’en sert plus depuis avril 2023 et prend parti davantage pour son allié nord-coréen sur fond de rivalité avec les Etats-Unis.