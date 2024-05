Affaire Chae : rejet définitif au Parlement de la loi pour la nomination d’un procureur indépendant

Photo : YONHAP News

Pas de surprise. La loi visant à nommer un procureur indépendant devant rouvrir l’enquête sur l’affaire Chae a été stoppée net.L’Assemblée nationale a rejeté la législation, qu’elle avait votée mardi dernier, mais dont le président de la République lui avait demandé une nouvelle délibération.Conformément à ce veto présidentiel, prérogative du chef de l'Etat de s'opposer à l'entrée en vigueur de lois préalablement adoptées, le texte a de nouveau été soumis au vote au Parlement, en cette veille de la fin du mandat des législateurs sortants.294 des 295 députés que compte actuellement l’Hémicycle y étaient présents. 179 d’entre eux ont voté pour, 111 contre et quatre nuls. Afin d’adopter le dispositif, la majorité des élus devait se présenter au scrutin et au moins deux tiers d’entre eux voter pour.Si la loi, proposée à l’origine par les oppositions, avait été définitivement adoptée, elle aurait nommé un procureur spécial pour mener des investigations sur les soupçons pesant notamment sur le Bureau présidentiel et le ministère de la Défense.Ceux-ci sont suspectés d’avoir exercé une pression afin de faire rayer quelques noms de la liste des responsables de la mort de Chae, du nom d’un soldat du Corps des Marines. Une liste établie après les enquêtes internes de celui-ci. Ce jeune conscrit est décédé, emporté par le courant, lorsqu’il participait à des opérations de recherche des personnes portées disparues après des crues subites dans le sud-est du territoire. C’était en juillet dernier.