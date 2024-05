Tourisme : les sites favoris des étrangers sont Sindang, Yeouido et Jeju

Photo : YONHAP News

Quel est le point commun entre Sindangdong, Yeouido et Jejudo ? A première vue, le quartier réputé pour ses toppoki, bâtonnets de riz à la sauce épicée, l’île sur le fleuve Han qui abrite la KBS et celle semi-tropicale située tout au sud de la péninsule ne semblent avoir aucune similarité. Mais selon une étude de big data menée par l’Office national du tourisme (KTO), ce sont les sites les plus visités par les touristes étrangers, entre 2023 jusqu’au premier trimestre de cette année.Ce qui surprend les analystes, c’est le fait que Yeouido figure parmi le top 3. La raison pour laquelle ce quartier d’affaires surnommé le « Manhattan de Séoul » attire en ce moment les touristes est la suivante : The Hyundai. Ce grand magasin est non seulement fréquenté par les locaux mais aussi par des Chinois, Japonais et Taïwanais. Il est ainsi devenu la Mecque du K-Shopping.A travers ces données, la KTO envisage de développer des contenus touristiques plus développés et adaptés.