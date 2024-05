Le JCS examine des objets présumés être des tracts de propagande de Pyongyang

Photo : KBS News

Des objets présumés être des tracts de propagande en provenance de la Corée du Nord ont été découverts dans les provinces de Gyeonggi et de Gangwon. C’est ce qu’a annoncé, mardi, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).En effet, quelques dizaines de ballons ont été observées hier à l’œil nu dans les zones frontalières avec le Nord. Certains sont tombés et d’autres continuent leur vol. D’après l’armée, ces derniers semblent contenir des excréments. S’ils les découvrent, les riverains sont conseillés de s’abstenir de les toucher et de prévenir immédiatement la police.Plus tôt, le régime de Kim Jong-un avait annoncé qu’il prendrait des mesures contre la distribution de tracts anti-communistes des associations de réfugiés nord-coréens installés au Sud. En 2016, le pays communiste avait déjà envoyé des ballons contenant des ordures.