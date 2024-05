Photo : YONHAP News

En ce dernier mercredi du mois de mai, il fait très beau au pays du Matin clair. Tendance qui devrait se poursuivre toute la journée, avec des températures très douces.En effet, sur le chemin du travail, il fait 16°C à Séoul, à Yeosu et sur l’île méridionale de Jeju, la maximale. Dans les régions intérieures, il fait entre 13 et 15°C, avec une minimale de 10°C à Andong.Dans la seconde partie de journée, Daegu et Gangneung enregistreront 30°C. Il fera entre 27 et 28°C sur la grande majorité du territoire, dont la capitale, et légèrement plus frais, 25°C, sur la côte sud.