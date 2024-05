Visite d’Etat : Yoon Suk Yeol reçoit Mohammed Ben Zayed Al Nahyane

Photo : Presidential Office

Le président sud-coréen a accueilli avec les honneurs son homologue émirati arrivé, hier, à Séoul, pour une visite d'Etat de deux jours. Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk Yeol et Mohammed Ben Zayed Al Nahyane se sont promenés dans le jardin secret du palais Changdeok, situé dans le centre de la capitale, en discutant de divers sujets, dont la culture. Ils ont également assisté à un spectacle de danse traditionnelle du pays du Matin clair.Les deux dirigeants se sont ensuite dirigés vers la salle de banquet de la Cheongwadae, l'ancien palais présidentiel, pour un dîner de bienvenue. Lors de sa prise de parole, Yoon a souligné que MBZ était le premier président des Emirats arabes unis à effectuer ici une visite d'Etat. Et ce, avant d'exprimer son souhait de développer le partenariat stratégique spécial entre les deux pays. En réponse, son homologue l'a remercié pour son accueil chaleureux et a fait part de ses attentes liées à ce déplacement.Mohammed Ben Zayed Al Nahyane était arrivé plus tôt dans la journée à l'aéroport de Séoul, situé à Seongnam, au sud-est de la capitale. Dès son entrée dans la zone d'identification de la défense aérienne de la Corée du Sud (KADIZ), l'avion présidentiel des EAU a été escorté par quatre chasseurs F-15K de l’Armée de l’air sud-coréenne. Dans l'après-midi, le numéro un émirati s'est entretenu avec plusieurs personnalités des milieux économiques et financiers sud-coréens.Aujourd'hui, en ce deuxième et dernier jour de la visite, seront organisés une cérémonie d'accueil officiel, un sommet bilatéral, des signatures d'accords et de protocoles d'entente et un déjeuner d'Etat.