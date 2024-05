Assemblée nationale : dernière séance pour la législature sortante

Photo : YONHAP News

C’est aujourd'hui que s'achève la 21e législature de l'Assemblée nationale. Le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition s'est poursuivi lors de sa dernière séance plénière, tenue hier.La proposition de loi sur la nomination d'un procureur spécial chargé de l'enquête sur la mort d'un soldat du Corps des Marines durant une mission a été rejetée lors du second vote organisé à la suite du veto du chef de l'Etat. En revanche, cinq autres textes législatifs controversés ont été adoptés par les députés du parti d'opposition majoritaire, le Minjoo, alors que ceux du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, ont quitté l'hémicycle en signe de protestation.Il s'agit notamment de l'amendement de la loi spéciale destinée à soutenir les victimes des fraudes immobilières liées au système de location appelé « jeonse », de la loi relative à la reconnaissance des mérites des anciens militants pro-démocratie ou encore de celle révisée sur le soutien aux victimes du naufrage du ferry Sewol, survenu en 2014.Le PPP compte demander au président Yoon de mettre son veto contre ces lois en invoquant l'insuffisance de concertation entre le pouvoir et l'opposition. Si le chef de l'Etat exerce ce droit, les textes en question seront automatiquement mis au rebut, faute du temps nécessaire pour un nouveau vote au Parlement.