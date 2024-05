Les armées de l'air sud-coréenne et américaine mènent des exercices de tirs réels

Photo : YONHAP News

Les armées de l’air de la Corée du Sud et des Etats-Unis effectuent des exercices de tirs réels de missiles air-air et air-sol en mer Jaune qui sépare la péninsule coréenne et le continent chinois. Les entraînements ont débuté lundi, et s’étalent sur quatre jours.Près de 90 avions de combat, y compris des F-35A, F-15K ainsi que des A-10 et MQ-1C du côté américain, ont été mobilisés. Les manœuvres consistent à viser des cibles avec des missiles air-air et des bombes air-sol.Les autorités militaires sud-coréennes ont expliqué que ces entraînements avaient pour but d’établir une posture de réponse aux provocations d’ennemis et de renforcer la capacité de déploiement de l’armement des pilotes. Elles ont aussi déclaré en avoir profité pour vérifier la performance de l’avion de combat KF-16U. Il s’agit d’une version améliorée du KF-16.