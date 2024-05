Défense : table ronde sur la coopération Corée du Sud-Canada

L'ambassade de Corée du Sud au Canada a organisé lundi, avec l'Institut canadien des affaires mondiales, une table ronde sur la coopération en matière de défense.Selon l'annonce faite mardi par l'ambassade, l'événement avait pour thème « la mise en œuvre de la stratégie indopacifique du Canada à travers la coopération dans la défense sud-coréano-canadienne ». Parmi les intervenants figuraient, du côté de la Corée du Sud, le vice-ministre de l’Administration du programme d’acquisition de défense (DAPA), Kang Hwan-seug, et le vice-chef des opérations navales de la Marine, Kang Dong-kil. Du côté du Canada, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, et le vice-ministre de la Défense, Bill Matthews, entre autres.Les participants ont échangé sur diverses stratégies visant à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux nations dans un contexte international marqué par la question nucléaire nord-coréenne, la guerre en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient, ainsi que les rivalités grandissantes entre les Etats-Unis et la Chine.Par ailleurs, des représentants des entreprises de la défense des deux pays, dont notamment Korea Aerospace Industries (KAI), Bombardier et CAE, y étaient également présents pour discuter des moyens de développer la coopération bilatérale en la matière.