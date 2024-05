SDA 2024 : un nombre record de séries présentées

Photo : YONHAP News

Un très grand nombre de séries sera en compétition pour le 19e Seoul International Drama Awards (SDA). Son comité d’organisation a fait savoir qu’un total de 346 œuvres de 48 pays de tous les continents avait été déposé.D’abord, plusieurs séries, telles que « Le Problème à trois corps », celle de science-fiction diffusée sur Netflix, « Blossoms », le premier feuilleton réalisé par le Hongkongais Wong Kar-wai, « Elsbeth », un spin-off de « The Good Wife », et « Berlin », qui met à l’honneur l’un des célèbres personnages de « la Casa de Papel », ont été présentés dans la catégorie « internationale ».Dans la catégorie des séries sud-coréennes, « Les pouvoirs de l’ombre », « Uncle Samsik » et « Vigilante » de Disney+, « La Reine des larmes », ainsi que « A Killer Paradox » de Netflix, et « Ma très chère » seront en compétition.Cet événement est soutenu par le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, la ville de Séoul et les chaînes de télévision KBS, MBC, SBS, EBS et CBS. La cérémonie de remise sera diffusée en direct, le 25 septembre, sur la chaîne SBS.