Photo : KBS News

L'Institut national des statistiques (Kostat) a annoncé, aujourd’hui, que 60 474 bébés étaient nés au premier trimestre. C’est 6 % de moins qu’à la même période de l’an dernier et le chiffre le plus faible pour un premier trimestre.Ce n’est pas tout. Le taux de fécondité est descendu à 0,76. C’est la première fois qu’il tombe en dessous de 0,8 entre janvier et mars. Il sera donc fort probable que, cette année, cet indice n’atteindra même pas 0,7, compte tenu du fait que le nombre de nouveaux-nés en début d’année dépasse normalement celui en fin d’année.En revanche, le nombre de décès s’est élevé à quelque 93 000. Il s’agit d’une hausse de 5,2 % sur un an. Le pays du Matin clair a donc affiché une baisse naturelle de sa population de près de 33 000.