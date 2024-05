Le chef parlementaire du PPP va proposer au président de la République de mettre son veto sur quatre lois

Photo : YONHAP News

Le chef du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a fait savoir aujourd'hui que son parti va recommander au chef de l'Etat Yoon Suk Yeol de mettre son veto contre quatre des cinq propositions de loi passées en force par l'opposition hier. Parmi ces textes figurent notamment l'amendement de la loi spéciale destinée à soutenir les victimes des fraudes immobilières liées au système de location appelé « jeonse » et la loi relative à la reconnaissance des mérites des anciens militants pro-démocratie.Lors d'un échange avec les journalistes tenu ce matin à l'Assemblée nationale, Choo Kyung-ho a déploré que les textes en question aient été adoptés à marche forcée par l'opposition sans avoir procédé à un examen juridique suffisant, ni organisé un débat de société et ni obtenu de consensus entre les deux camps rivaux.En revanche, pour la loi révisée sur le soutien aux victimes du naufrage du ferry Sewol, le PPP ne proposera pas l'exercice du droit de veto présidentiel.En effet, selon une source gouvernementale, cette législation devrait être examinée et approuvée lors d'un conseil des ministres ad hoc qui doit se réunir cet après-midi à 15h sous la présidence du Premier ministre Han Duck-soo. Le texte prévoit de prolonger de cinq ans l'aide aux frais médicaux pour les victimes de la tragédie maritime survenue en 2014.