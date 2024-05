Séoul cherche à légiférer pour l’acceptation de tous les transfuges nord-coréens

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen cherche à légiférer pour l’accueil de tous les transfuges nord-coréens au cours de la 22e législature de l’Assemblée nationale.Le ministère de la Réunification a tenu, hier, une réunion pour examiner et adopter le quatrième plan directeur de soutien à l’installation des immigrants en provenance du Nord. Pour rappel, il établit tous les trois ans ce programme général sur les politiques pangouvernementales destinées à ces réfugiés.Le vice-ministre, Moon Seung-hyun, a déclaré que Séoul établirait le principe d’acceptation de l’ensemble des transfuges nord-coréens et leur offrirait une aide financière à pour leur installation.Allant plus loin, le pays du Matin clair envisage d’améliorer la qualité du travail, alors qu’il reçoit de plus en plus de nord-Coréens titulaires de plusieurs diplômes ou issus des élites. Dans ce cadre, l’exécutif compte en employer davantage au sein du gouvernement ou des institutions publiques, notamment dans les domaines liés à la réunification ou aux questions nord-coréennes. Il projette également de soutenir leur obtention de certificats professionnels.