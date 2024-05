Sommet Corée du Sud-EAU : un premier CEPA signé avec un pays arabe

Photo : YONHAP News

Le sommet entre le président sud-coréen et son homologue émirati s’est tenu, comme prévu ce matin, à Séoul. Au cours de leur tête-à-tête, Yoon Suk Yeol a vérifié de nouveau, auprès de Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, l’engagement de fonds souverains des Emirats arabes unis à investir 30 milliards de dollars dans des secteurs stratégiques, en Corée du Sud. Il a fait savoir que des institutions émiraties comme Mubadala Development Company examinaient des opportunités d’investir plus de 6 milliards de dollars sur le marché sud-coréen.A cette occasion, les deux pays ont conclu un accord de partenariat économique global, dit CEPA. A noter qu’il s’agit du premier CEPA signé par le pays du Matin clair avec un pays arabe.Suite au sommet, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de signature de plusieurs autres accords. Ces derniers portent notamment sur la coopération dans les énergies conventionnelles et vertes, l’énergie nucléaire pacifique, l’économie et les investissements, ainsi que dans la défense.Concernant le secteur de l’énergie, l’entreprise publique Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) et des firmes sud-coréennes ont rédigé une lettre d’intention pour la construction de méthaniers. Le texte a ainsi jeté une base permettant à ces dernières d’obtenir des commandes d’au moins six navires d’une valeur de 1,5 milliard de dollars.Ce n’est pas tout. Séoul et Abou Dabi ont aussi signé des mémorandums d’entente (MOU) sur l’élargissement du projet de mise en réserve de pétrole brut et la coopération en matière d’hydrogène. Ils ont, d’ailleurs, décidé de continuer à chercher le potentiel de collaboration dans le domaine de l’énergie nucléaire, en s’appuyant sur leur coopération liée à la centrale de Barakah.Enfin, dans le secteur de la défense, les deux nations se sont accordées à renforcer leur coopération autour de l’unité Akh et à tirer des résultats des projets en discussion plus tôt que prévu.