Sommet Corée-Afrique : les ressources minérales et l’énergie vont être à l’ordre du jour

Photo : YONHAP News

La coopération entre la Corée du Sud et l’Afrique devrait se concentrer notamment sur les ressources minérales et énergétiques. C’est ce qu’a révélé l’Institut pour le commerce international (IIT), rattaché à l’Association coréenne du commerce international (Kita), à l’approche du sommet Corée-Afrique, prévu les 4 et 6 juin.Dans son rapport paru aujourd’hui, l’IIT a analysé que le pays du Matin clair pourrait se procurer des ressources minières de manière plus stable, en installant des équipements de raffinage et de fonte en Afrique ou en participant à des corps consultatifs multilatéraux. Il a estimé qu'en ce faisant, les pays africains pourraient, de leur côté, élargir l’écosystème de l'industrie minière.En ce qui concerne les énergies renouvelables, le compte-rendu a indiqué qu’il faudrait des stratégies sur mesure, car chaque nation africaine est connue pour des domaines énergétiques différents. En effet, l’énergie solaire photovoltaïque est prometteuse en Algérie, en Libye et au Soudan, l’énergie éolienne au Niger et en Egypte, et l’énergie hydraulique au Congo, en Ethiopie et au Mozambique.Les exportations africaines vers la Corée du Sud ont plus que doublé, passant de 2,6 milliards de dollars en 2020 à 6,5 milliards deux ans plus tard. Il en est de même pour les importations. Leur montant a atteint 13,8 milliards de dollars en 2022, contre 4,9 milliards en 2020.De son côté, le pays du Matin clair exporte des navires et des pièces détachées ainsi que des produits pétroliers vers le continent africain. Les sud-Coréens importent principalement du charbon et du gaz naturel.