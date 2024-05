JCS : Pyongyang tire une dizaine de missiles balistiques à courte portée vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a procédé à un nouvel essai de tir de missiles. Le premier depuis 13 jours.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir détecté, ce matin vers 6h14, une dizaine d’« objets volants présumés être des missiles balistiques à courte portée » tirés depuis les environs de Sunan à Pyongyang vers la mer de l’Est. Ces projectiles ont parcouru environ 350 kilomètres avant de s’abîmer dans ces eaux à l’est de la péninsule coréenne.Le JCS a également déclaré « avoir repéré, poursuivi et surveillé les engins aussitôt leur lancement effectué, et partagé étroitement les informations les concernant avec Washington et Tokyo ». Et d’ajouter que leur nature détaillée est en cours d’analyse.Dans le même temps, l’état-major a condamné la nouvelle provocation de Pyongyang, en la qualifiant de grave menace pour la paix et la stabilité de la péninsule. Il a également assuré que l’armée maintiendrait ses capacités à répondre, de manière écrasante, à toute bravade du Nord. Et ce, en posture solide de défense combinée avec les Etats-Unis.Le lancement d’aujourd’hui intervient trois jours après l’échec de celui d’un nouveau satellite espion.