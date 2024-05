Météo : quelques éclaircies dans la matinée et grisaille dans l’après-midi

Photo : YONHAP News

En ce dernier jeudi du mois de mai, le temps est mitigé au pays du Matin clair. Malgré quelques rayons de soleil qui passent les nuages dans la matinée, la grisaille va se généraliser dans la seconde partie de journée. Les températures, cependant, vont rester agréables pour la saison.Sur le chemin du travail, il fait 17°C à Séoul. La maximale est pour Gangneung avec 19°C et la minimale, avec 13°C, pour Chuncheon. Dans les régions intérieures, l’amplitude est plutôt faible avec un mercure compris entre 14 et 16°C. Sur la côte sud, cependant, il fait un peu plus doux avec des températures avoisinant celles de la capitale : 17°C à Busan, Yeosu et sur l’île insulaire de Jeju.Cet après-midi, il fera 26°C sur la grande majorité du territoire, notamment dans la capitale, Daejeon, Jeonju ainsi que Gangneung. Busan enregistrera 25°C, tout comme Jeju. La maximale sera pour Daegu avec 28°C.