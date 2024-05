Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a convoqué, ce matin, une réunion de son Conseil de sécurité nationale (NSC), peu après le lancement de nouveaux missiles balistiques de Pyongyang.La conférence a été présidée par le second conseiller adjoint, Yin Sung-hwan. Les participants ont alors fait le point sur la situation sécuritaire et analysé aussi la nature des projectiles tirés et leur trajectoire de vol.