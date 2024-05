Assemblée nationale : premier jour de la nouvelle législature

Photo : YONHAP News

Sur fond de fortes tensions entre le parti au pouvoir et les oppositions, la nouvelle Assemblée nationale débute ses activités aujourd’hui, pour un mandat qui va durer quatre ans.Les 300 députés, élus ou réélus aux législatives du mois dernier, prévoient de se réunir au complet, le 5 juin, pour leur première séance plénière. Ils éliront alors celui qui occupera le perchoir, ainsi que les deux vice-présidents de l’Hémicycle, pour la première moitié de cette 22e législature.Comme le veut la tradition, c’est un législateur du parti disposant du plus grand nombre de sièges, en l’occurrence le Minjoo, qui assumera la présidence. La principale force de l’opposition a déjà élu son candidat pour le poste. Il s’agit de Woo Won-shik.A l’issue du dernier scrutin, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, n’a obtenu que 108 sièges sur l’ensemble de 300, et les six formations de l’opposition 192.Quant au bilan de la législature précédente, il n’est vraiment pas brillant, lui non plus. Il a été émaillé de bras de fer interminables entre les deux camps rivaux autour de dossiers brûlants. D’autant que ces quatre dernières années aussi, le Minjoo était doté d’une majorité absolue.Depuis le début, les négociations sur la répartition des présidences des commissions permanentes convoitées s’étaient enlisées à plusieurs reprises. Le Parlement avait alors dû organiser une cérémonie d’ouverture 47 jours après le coup d’envoi de sa législature. Un retard record depuis la révision constitutionnelle de 1987.Une telle épreuve de force avait également affecté le taux d’adoption des projets ou de propositions de loi. Pas moins de 25 800 textes avaient été déposés. Environ 9 000 d’entre eux ont été votés. Soit moins de 36 %. Un chiffre inférieur à celui enregistré par la précédente Assemblée, qui est de 36,4 %.