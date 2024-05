Ballet diplomatique à Washington sur le dossier nord-coréen

Photo : KBS

Les grandes manœuvres diplomatiques sur le dossier nord-coréen se déroulent cette semaine à Washington.Comme prévu, la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon vont organiser demain une nouvelle rencontre de leurs vice-ministres des Affaires étrangères. Au cours de leur première concertation en un an et trois mois, Kim Hong-kyun, Kurt Campbell et Masataka Okano doivent échanger notamment sur les moyens de faire face, ensemble, à la dernière tentative de mise en orbite d'un satellite espion par la Corée du Nord, ainsi qu’à ses nouveaux envois des ballons remplis d’ordures vers le Sud. Sans oublier le renforcement de la coopération militaire Pyongyang-Moscou.En marge de cette réunion, le sud-Coréen s’entretiendra aussi en tête-à-tête avec ses homologues américain et nippon.Dans ce contexte, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaoxu, a entamé, hier, un voyage de quatre jours aux Etats-Unis. Durant son déplacement, il doit être reçu par Campbell. Là aussi, la Corée du Nord, plus précisément la question nucléaire, sera à l’ordre du jour de leur conversation.Arrivé hier dans la capitale américaine, le numéro deux de la diplomatie sud-coréenne a brièvement échangé, à l’aéroport, avec des correspondants sud-coréens.Interrogé alors sur la question de savoir si l’affaire Line Yahoo fait partie des sujets de ses discussions bilatérales avec Okano, Kim l’a éludée. Il s’est borné à dire vouloir aborder aussi les contentieux qui préoccupent en ce moment les deux pays voisins.