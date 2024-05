UNC : l’envoi des ballons poubelles nord-coréens est une violation de l’armistice de 1953

Photo : YONHAP News

Le Commandement des Nations unies en Corée (UNC) réagit à l’envoi par la Corée du Nord de «ballons poubelles » vers le Sud dans la nuit de mardi à mercredi.Dans un message publié, hier, sur son compte Facebook, il a annoncé considérer ce lâcher comme une violation du traité de l’armistice de 1953. Et d’ajouter qu’une enquête a été ouverte et que la Commission de supervision des nations neutres en Corée (CSNN) l’observera.L’UNC a précisé être en train d’étudier les circonstances exactes de l’envoi massif de ballons remplis de matières susceptibles de causer divers préjudices aux habitants sud-coréens, comme des excréments, du papier toilette ou encore des ordures. Le commandement l’a alors qualifié d’« opération militaire offensive, non-hygiénique et contraire à l’armistice ».