Conflit Hybe-Min Hee-jin : une décision cruciale du tribunal pourrait être rendue aujourd'hui

Photo : KBS News

Un jugement décisif concernant un conflit de gestion entre Min Hee-jin, la PDG d'ADOR, et HYBE, sa société mère, pourrait être rendu dès aujourd'hui. Ce conflit, qui fait les gros titres de l'actualité depuis maintenant quelques semaines, porte sur une demande d'injonction déposée par Min pour empêcher HYBE d'exercer son droit de vote lors d'une assemblée générale extraordinaire prévue demain, où la destitution de Min sera discutée.Contextualisation. HYBE, qui détient 80 % des actions d'ADOR, souhaite remplacer sa PDG et la direction actuelle. La raison : ces deux dernières auraient tenté de prendre le contrôle du label par des manœuvres de rachat caché des parts de la maison-mère. Alors, Min a déposé une injonction pour restreindre les droits de vote de HYBE. Elle s'appuie notamment sur un contrat entre actionnaires signé l'année dernière, qui stipule qu'elle doit rester en poste pour une période de cinq ans. HYBE, de son côté, conteste cette interprétation, arguant que le droit commercial permet de destituer Min malgré ce contrat.La décision de justice à venir, prise par le tribunal central de Séoul, est donc cruciale. La raison : elle portera sur l'interprétation de la possibilité - ou non - de restreindre les droits de vote des actionnaires majoritaires par un contrat entre actionnaires, selon le droit commercial. Le verdict, attendu avec impatience, pourrait établir un précédent significatif pour les conflits similaires à l'avenir.