JCS : les ballons poubelles nord-coréens ne présentent pas de risque chimique

L’armée sud-coréenne a donné, aujourd’hui, des explications détaillées sur les ballons que la Corée du Nord a envoyés vers le Sud, dans la nuit de mardi à mercredi, en les remplissant d’immondices.Lors d’un point presse, le porte-parole de l’état-major interarmées (JCS) a assuré que l’armée les avait dûment surveillés depuis leur point de départ, tout en scrutant de très près le mouvement de son homologue du Nord.Selon Lee Sung-jun, le régime de Kim Jong-un en avait fait voler une grande quantité dans plusieurs endroits au nord de la « Ligne de limite du Nord (NLL) », qui prolonge en mer la ligne de démarcation. Et ils sont retombés dans plusieurs régions sud-coréennes. Parmi elles, les provinces de Gyeonggi et de Gangwon, toutes deux proches de la frontière, ainsi que celles de Gyeongsang du Sud, dans le sud-est du territoire.Toujours selon le colonel, il a été confirmé que ces ballons transportaient divers types de déchets, tels que des mégots, du fumier, des piles usées ou encore des morceaux de tissu. Mais pas de substance chimique jusqu’à présent. Et les organismes compétents sont en train de les analyser.Interrogé sur la raison pour laquelle l’armée ne les a pas fait tomber, Lee a affirmé qu’une telle opération risquait de générer des dommages aux riverains proches, puisqu’il pouvait y avoir dedans des produits dangereux. De plus, si le Sud tire sur ces cibles, ses projectiles pourraient franchir la frontière et cela pourrait dégénérer en conflit.