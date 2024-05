Dialogue de Shangri-La : le ministre de la Défense est présent à la conférence sur la sécurité

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense, Shin Won-sik, prend part au Dialogue de Shangri-La. C’est une réunion annuelle des experts et responsables sécuritaires d’Asie et d’Europe. Elle est organisée depuis 2002 à Singapour par l’Institut international d'études stratégiques (IISS), think tank britannique. Cette année, il s’agit de sa 21e édition. La rencontre va s’ouvrir demain pour une durée de trois jours.Le chef de la défense sud-coréenne s’exprimera, ce samedi, devant les autres participants. L’événement ayant pour thème « le rôle de la Corée du Sud pour la paix et la stabilité dans la péninsule comme dans la région.Dans sa prise de parole, il va tenter à nouveau de sensibiliser la communauté internationale sur l’importance de la sécurité dans la péninsule. Et ce, dans un contexte global de conflits, comme ceux entre la Russie et l’Ukraine ainsi qu’entre Israël et le Hamas. L’ancien général doit aussi lancer un appel à l’unité internationale face à la menace nucléaire de Pyongyang.En marge de cette assise, Shin aura une série d’entretiens bilatéraux ou trilatéraux avec ses homologues américain et japonais. Il rencontrera aussi les représentants canadien, français et philippin, entre autres. Leurs discussions porteront pour l’essentiel sur les sujets liés à l’armement.