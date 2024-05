Numerus clausus en médecine : le gouvernement avance son plan, les praticiens manifestent

Photo : KBS News

Le bras de fer continue entre le gouvernement et le monde médical autour de la hausse du nombre d’étudiants en médecine. Néanmoins, le ministère de l’Education a dévoilé, aujourd’hui, le plan détaillé des nouvelles modalités de leur sélection pour l’année prochaine.Sa feuille de route concerne notamment le nombre de places fixé. C’est-à-dire que les 40 écoles de médecine du pays recruteront un total de 4 567 étudiants. Soit 1 540 de plus que cette année. Mais ce chiffre sera encore plus élevé, si on y ajoute ceux qui feront une demande de régime spécial. Parmi eux, les enfants de familles très modestes ou de sud-Coréens expatriés à l’étranger.Les collectifs de médecins sont évidemment vent debout contre le plan, auquel ils sont toujours opposés farouchement. Afin de faire entendre leur voix, les praticiens ont décidé de manifester ce soir dans six grandes villes et provinces, chandelle à la main. C’est l’Association médicale, la KMA, en première ligne des protestations, qui va organiser les rassemblements.