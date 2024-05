Séoul et Abu Dhabi concluent un protocole d’accord sur la coopération culturelle

Photo : KBS News

Le président des Emirats arabes unis (EAU), Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, a bouclé, hier, une visite d’Etat de 24 heures. En marge de ce déplacement, les deux pays ont conclu, le même jour, un protocole d’accord visant à élargir leur coopération et leur échange dans le domaine culturel.Dans le cadre de cette entente, le ministère sud-coréen de la Culture organisera cette année un important festival de culture du pays du Matin clair, sous le nom de « Korea Season ».Ce sera pour novembre prochain à Abu Dhabi, la capitale de la pétromonarchie. L’événement sera préparé en collaboration avec les fondations locales de la musique et de l’art. Au programme : la représentation de la compagnie nationale de danse contemporaine de Corée du Sud et l’exposition pour enfants par son Musée folklorique national, entre autres. Ce même mois, le « K-Tourism Roadshow » est prévu à Dubaï.Et en décembre, une salle d’exposition ouvrira ses portes dans cette plus grande ville des EAU. Baptisé « Korea 360 », ce lieu permettra aux Emiratis de mieux connaître les contenus Hallyu.