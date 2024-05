Sommet Corée-Afrique : Yoon va effectuer des réunions bilatérales avec 25 des participants

Photo : YONHAP News

Depuis les débuts de l'administration Yoon, le Sommet Corée-Afrique est le plus grand sommet multilatéral organisé, avec un total de 48 pays. Le président de la République tiendra des réunions bilatérales avec 25 des participants.Le premier conseiller adjoint à la sécurité nationale du Bureau présidentiel, a déclaré, aujourd’hui, que pour le Pays du Matin clair, qui veut devenir un acteur central mondial, la coopération avec l'Afrique n'est pas une option, mais une nécessité.Kim Tae-hyo a ajouté qu’en particulier, quatre pays africains vont effectuer une visite officielle et auront des réunions bilatérales accompagnées de déjeuners et dîners officiels.En ce qui concerne directement le Sommet Corée-Afrique, Kim a expliqué qu’il s’agit du premier sommet multilatéral du genre. Le thème est « Construire l'avenir ensemble », et il servira de grand principe pour la coopération Corée-Afrique, avec des discussions approfondies pour trois objectifs communs : la croissance mutuelle, la durabilité et la solidarité.Le haut fonctionnaire a souligné que le plus important sera de créer un réseau étroit au niveau des dirigeants. Renforcer la supériorité et la solidarité au plus haut niveau deviendra, selon lui, un atout précieux pour favoriser une coopération étroite avec l'Afrique à l'avenir.Kim a également mentionné que le renforcement de la coopération économique pour la croissance est un résultat attendu de ce sommet. En précisant que la Corée du Sud adoptera des documents de coopération avec plusieurs pays africains pour établir une base juridique et institutionnelle visant à dynamiser les échanges commerciaux et les investissements.Le programme officiel va débuter demain, avec un déjeuner entre Yoon Suk Yeol et son homologue de la Sierra Leon. La session plénière, elle, est prévu le 4 juin.