Photo : KBS News

Moon Sang-min, retenez bien ce nom. Car cet acteur devient le co-animateur de « Music Bank », l’émission musicale vedette de la KBS. C’est à partir de ce soir qu’il va être aux côtés de Hong Eun-chae.Le visage de Moon doit être familier auprès des amoureux des dramas sud-coréens, puisqu'il a joué dans « Under the Queen’s Umbrella » ou plus récemment dans « Wedding Impossible ». Il va également interpréter le rôle principal dans le film « Pavane ».Parmi les anciens présentateurs de « Music Bank », on peut citer Song Joong-ki, Park Seo-joon ou encore Park Bo-gum.