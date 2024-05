Photo : Getty Images Bank

0,48 %, c’est la part des logements que possèdent les étrangers en Corée du Sud. D’après les chiffres publiés, aujourd’hui, par le ministère du Territoire, 91 453 des 18 950 000 habitations appartenaient fin 2023 à des individus de nationalité étrangère. Soit 4 230 unités de plus que lors de l’enquête précédente, effectuée en juin de la même année.En ce qui concerne les pays d'origine de ces étrangers, c’est la Chine qui arrive en tête. En effet, à eux seuls, les Chinois sont propriétaires de près de 50 000 logements. Soit plus de la moitié. Viennent ensuite les Américains et les Canadiens.