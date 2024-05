Météo : quelques gouttes sur la côte est samedi et dimanche

Photo : YONHAP News

En ce dernier jour du mois de mai, il fait très beau au pays du Matin clair et cette tendance va se poursuivre pour le premier week-end de juin, même si Météo-Corée a annoncé quelques gouttes sur la côte est samedi et dimanche après-midis.En ce qui concerne les températures, ce matin, il fait entre 16 et 18°C sur tout le territoire. Séoul, Gangneung, Ulsan, Mokpo et l’île insulaire de Jeju enregistrent 17°C. Il fait 16°C de Jeonju à Andong en passant par Daejeon et 18°C à Busan. Dans la deuxième partie de journée, le mercure oscillera entre 23°C, à Mokpo et Jeju, et 29°C, à Daegu. Dans le détail, il fera 26°C dans la capitale, 25°C à Jeonju et Busan, 28°C à Gangneung et à Andong.Demain, pour le 1er juin, il fera entre 15 et 18°C le matin, et quelques nuages seront à prévoir. Séoul enregistrera 16°C, tout comme le reste de la côte ouest. Il fera 16°C aussi à Gangneung, 18°C à Busan et 17°C à Jeju. L’après-midi, le ciel se découvrira et il fera entre 22°C, à Mokpo, et 27°C , à Daegu et Yeosu. 26°C sont prévu à Séoul et 25 à Busan.Enfin, dimanche, les températures et le temps seront similaires à la veille.