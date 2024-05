DIA : des débris découverts en Ukraine correspondent à des missiles nord-coréens

Photo : YONHAP News

Les débris d'armements découverts en Ukraine correspondaient à des missiles balistiques nord-coréens. C’est ce qui a été annoncé dans un rapport, publié hier, de l'Agence du renseignement de la Défense (DIA) des États-Unis.Dans cette analyse, publiée sur son site web, la DIA a analysé que la Russie avait utilisé des armes balistiques produites en Corée du Nord pour attaquer l'Ukraine. Plus précisément, en comparant les photos des missiles, prises lors de la visite de Kim Jong-un dans une usine en août 2023 et révélées par les médias nord-coréens, avec les photos des débris d'appareils nord-coréens, découverts en janvier dernier à Kharkiv, elle a conclu qu'ils étaient visuellement identiques.Ce rapport a indiqué que Pyongyang avait fourni à son allié traditionnel au moins 3 millions d'obus et des dizaines de missiles balistiques pour soutenir ce dernier dans la guerre en Ukraine. En échange, Moscou a utilisé son droit de veto aux Nations unies pour le soutenir diplomatiquement contre les sanctions. De plus, il lui a offert l'opportunité d'obtenir des informations sur le fonctionnement des missiles balistiques contre des systèmes avancés de défense antimissile dans les combats réels.Concernant le programme d'armement du royaume ermite, ce texte a noté que Kim Jong-un avait annoncé en 2021 un ambitieux plan de modernisation militaire. Il s’agissait de placer le développement des missiles comme priorité absolue. Depuis, le régime a continuellement mis l'accent sur la production de ceux-ci, affirmant qu’il serait capable d’en produire des centaines de tous niveaux dans les prochaines années. Avant d’ajouter qu’il élargit progressivement son programme, et augmente la sophistication et la fiabilité de ses armes.