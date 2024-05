Sommet Corée-Afrique : le niveau de sécurité aéroportuaire va être relevé

Photo : YONHAP News

A l’occasion du sommet Corée-Afrique, qui se tiendra les 4 et 5 juin, le niveau de sécurité de l'aéroport international d'Incheon et des terminaux internationaux de l'aéroport de Gimpo vont être renforcés.L'Aéroport international d'Incheon a en effet annoncé qu'il élèverait le niveau de sécurité aéroportuaire du niveau « Attention » au niveau « Vigilance ». Cette disposition sera appliquée à partir de minuit le 1er juin jusqu’à la fin de la journée du 6 juin. La Compagnie coréenne des aéroports a également déclaré qu'elle prendrait les mêmes mesures pour les terminaux internationaux de l'aéroport de Gimpo.Le niveau de sécurité aéroportuaire est classé en cinq paliers : « Normal », « Attention », « Vigilance », « Alerte » et « Grave ». Lorsqu'il passe d’« Attention » à « Vigilance », les mesures de sécurité telles que les inspections et les procédures de départ sont renforcées. En particulier, les fouilles corporelles et de bagages sont intensifiées. De plus, les chaussures avec un talon de plus de 3,5 cm doivent être retirées.L'Aéroport international d'Incheon et la Compagnie coréenne des aéroports ont déclaré qu'ils renforceraient les inspections sur place pour les principales installations aéroportuaires pendant cette période. Avant d’ajouter qu’ils géreront de manière flexible le personnel de contrôle de sécurité, afin de minimiser les désagréments pour les passagers.